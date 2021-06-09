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"Чевапчичи за наш счёт": Российский клуб пригласил к себе на сборы неаккредитованного на Евро журналиста Арустамяна

Необходимый для работы на турнире документ он не смог получить из-за позиции оргкомитета Баку.

9 июня, 11:58
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNnOVbpMDfC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nobel_arustamyan</a></p>

Фото © Instagram / nobel_arustamyan

Самарские "Крылья Советов" пригласили к себе на сборы в Сербию журналиста и комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна, который раннее не смог получить аккредитацию на матчи Евро-2020.

"Привет, Нобель! Приглашаем вас поработать на сборах "Крыльев" в Сербии! Фактуры много, доброжелательная атмосфера и пять игр, на которые не нужно аккредитовываться. Плескавица и чевапчичи за наш счёт", — написали самарцы в своём твиттере.

Журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян не получил аккредитацию на Евро-2020 из-за оргкомитета Баку

Журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян не получил аккредитацию на Евро-2020 из-за оргкомитета Баку

Напомним, журналист и комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян не смог получить аккредитацию на Евро-2020 из-за позиции оргкомитета Баку. Отметим, что для получения разрешающего работу на турнире документа необходимо согласие всех городов – организаторов чемпионата.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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