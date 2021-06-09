"Подали так, будто ГИБДД выступает за тотальный геноцид автомобилистов": Шкуматов объяснил идею о снижении скорости до 30 км/ч на городских улицах
Специалист отметил, что некоторые СМИ просто вынесли в заголовок информацию, не соответствующую действительности.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В ГИБДД говорили о том, что скоростные ограничения в городах должны быть разумными и обоснованными для каждой улицы. Речи о снижении скорости до 30 км/ч на всех участках городских магистралей не идёт, заявил Лайфу координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.
"Абсолютно разумный комментарий представителя Госавтоинспекции, под которым я могу подписаться всеми руками и ногами, извратили и подали так, будто ГИБДД выступает за тотальный геноцид автомобилистов", — рассказал автоэксперт в беседе с Лайфом.
Глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил о том, что ограничения должны быть логичными, ведь на скоростной магистрали типа МКАД или ТТК никто не будет ехать 30 км/ч, отметил Шкуматов. По его словам, ГИБДД поддержала идею установить разумный скоростной режим только для улиц, где есть интенсивное движение пешеходов. Автоэксперт отметил, что некоторые СМИ просто вынесли в заголовок информацию, не соответствующую действительности.
"Я там лично присутствовал и напротив него (Митрошина. — Прим. Лайфа) сидел. И, когда сегодня на меня обрушился весь этот треш, я понял, что кто-то сделал скандальный заголовок", — добавил собеседник.
Ранее глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин поддержал идею снизить скорость до 30 км/ч в городах. Однако он подчеркнул, что делать это нужно индивидуально и обоснованно для каждой улицы.
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