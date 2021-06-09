"Подали так, будто ГИБДД выступает за тотальный геноцид автомобилистов": Шкуматов объяснил идею о снижении скорости до 30 км/ч на городских улицах

Специалист отметил, что некоторые СМИ просто вынесли в заголовок информацию, не соответствующую действительности.