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"Подали так, будто ГИБДД выступает за тотальный геноцид автомобилистов": Шкуматов объяснил идею о снижении скорости до 30 км/ч на городских улицах

Специалист отметил, что некоторые СМИ просто вынесли в заголовок информацию, не соответствующую действительности.

9 июня, 09:49
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В ГИБДД говорили о том, что скоростные ограничения в городах должны быть разумными и обоснованными для каждой улицы. Речи о снижении скорости до 30 км/ч на всех участках городских магистралей не идёт, заявил Лайфу координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

"Абсолютно разумный комментарий представителя Госавтоинспекции, под которым я могу подписаться всеми руками и ногами, извратили и подали так, будто ГИБДД выступает за тотальный геноцид автомобилистов", — рассказал автоэксперт в беседе с Лайфом.

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Глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил о том, что ограничения должны быть логичными, ведь на скоростной магистрали типа МКАД или ТТК никто не будет ехать 30 км/ч, отметил Шкуматов. По его словам, ГИБДД поддержала идею установить разумный скоростной режим только для улиц, где есть интенсивное движение пешеходов. Автоэксперт отметил, что некоторые СМИ просто вынесли в заголовок информацию, не соответствующую действительности.

"Я там лично присутствовал и напротив него (Митрошина. — Прим. Лайфа) сидел. И, когда сегодня на меня обрушился весь этот треш, я понял, что кто-то сделал скандальный заголовок", — добавил собеседник.

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Ранее глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин поддержал идею снизить скорость до 30 км/ч в городах. Однако он подчеркнул, что делать это нужно индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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