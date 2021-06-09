Сбербанк рассказал о новом виде мошенничества — "терпеливом"

Злоумышленники придумали долгосрочные схемы обмана. Разработка "терпеливых" методов связана с тем, что россияне стали всё реже попадаться на уловки телефонных мошенников. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА "Новости".

"Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится всё труднее добиваться своих целей", — сказал Кузнецов в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, теперь преступники прибегают к новому способу обмана под видом трудоустройства. Так, появляется некий "рекрутер", который предлагает устроиться на высокооплачиваемую должность, долго убеждает соискателя, общается с ним несколько дней, может даже устроить видеоконференцию для собеседования. Таким образом, многие верят, что их взяли на работу в хорошую компанию с высокой зарплатой.

"Человек сам в течение двух-трёх недель предоставляет о себе всю информацию — данные паспорта, счёта, автобиографию, информацию о родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда будет перечисляться зарплата. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", — пояснил собеседник агентства.

Столкнувшимся с мошенниками людям Кузнецов посоветовал не стесняться перепроверять всю информацию: кто и откуда звонит, зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в Интернете.