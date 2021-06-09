Причиной развода известного юмориста Семёна Слепакова с Кариной Аванесян могли стать измены артиста, об этом kp.ru рассказали в окружении пары.

В 2019 году в СМИ появились слухи о романе шоумена с актрисой Светланой Ходченковой. Тогда Сама Светлана эти домыслы опровергла. Но, как пишет издание, у шоумена и артистки всё же была "лёгкая интрижка", которая, однако, не могла привести к разводу. Источник kp.ru утверждает, что из-за подозрения в других изменах близкие жены Слепакова даже наняли частного детектива.

"Как-то к частным детективам обратились люди с заказом взять в проработку Слепакова... Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и всё, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод... Расстались они не врагами. Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Всё нормально", — говорит источник.