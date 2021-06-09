Даже подключали частного детектива: СМИ узнали причину развода Семёна Слепакова
Шоумену полгода удалось скрывать, что Карина Аванесян больше не является его женой. Не так давно он в стихах объявил о разрыве.
Фото © ТАСС / Анна Салынская
Причиной развода известного юмориста Семёна Слепакова с Кариной Аванесян могли стать измены артиста, об этом kp.ru рассказали в окружении пары.
В 2019 году в СМИ появились слухи о романе шоумена с актрисой Светланой Ходченковой. Тогда Сама Светлана эти домыслы опровергла. Но, как пишет издание, у шоумена и артистки всё же была "лёгкая интрижка", которая, однако, не могла привести к разводу. Источник kp.ru утверждает, что из-за подозрения в других изменах близкие жены Слепакова даже наняли частного детектива.
"Как-то к частным детективам обратились люди с заказом взять в проработку Слепакова... Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и всё, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод... Расстались они не врагами. Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Всё нормально", — говорит источник.
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Ранее сообщалось, что российский шоумен, юморист и музыкант Семён Слепаков в стихотворной форме объявил о тайном разводе с супругой Кариной. Артист опубликовал свой зарифмованный ответ хейтерам, которые буквально засыпают его личными сообщениями в связи с недавно появившимися в Сети слухами о расставании с женой. Так, в двух четверостишиях Слепаков затронул тему своей семьи и заявил, что развёлся с супругой ещё осенью прошлого года. При этом причины разрыва юморист раскрывать не стал.
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