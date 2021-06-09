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"Глюки, пропали запахи, кашель": Госпитализированный певец T-Killah рассказал о страшных последствиях коронавируса

Артист поделился с подписчиками фотографией с больничной койки и признался, что его состояние оценивается скорее как средней тяжести. Из-за астмы ему "вдвойне тяжело дышать".

9 июня, 09:29
<p>Александр Тарасов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/t_killah/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t_killah</a></p>

Александр Тарасов. Фото © Instagram / t_killah

Российский певец Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, рассказал о самочувствии после госпитализации с двусторонней пневмонией. Сейчас артист находится в НИИ имени Склифосовского.

По словам музыканта, он не болел с 2018 года и думал, что коронавирус спустя год пандемии ему не грозит, однако, как оказалось, ошибался. Артист отметил, что, когда его привезли в медучреждение, у него началась паника.

"Паника спала, когда тест на корону оказался положительным и КТ показала двустороннее поражение лёгких! Как оказалось, это очень тяжёлая болезнь, к 39,9 по ночам я уже привык. Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико", — написал T-Killah в "Инстаграме", опубликовав фото в кислородной маске.

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Он также отметил, что в определённый момент оглох и перестал чувствовать ноги, а лицо онемело. При этом артист уверен, что скоро справится с болезнью и будет "огурчиком". Он пожелал не падать духом тем, кто также болеет CoViD-19, и призвал подписчиков быть "на позитиве". Самому Тарасову, по его словам, помогает любовь супруги Марии Беловой, друзей и "мамин компотик".

Артист выразил благодарность врачам и назвал их героями современности. Он подчеркнул: чтобы "так отважно заботиться о других, надо иметь стальной стержень".

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T-Killah также прокомментировал сообщения СМИ о его состоянии. Оно, по словам артиста, оценивается скорее как средней тяжести, как минимум есть силы на пост в "Инстаграме".

Ранее стало известно, что от осложнений после ковида умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Артём Анчуков. О причине смерти артиста рассказала его коллега Татьяна Буланова.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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