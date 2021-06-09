Лавров сравнил с танго и брейк-дансом отношения России и США в преддверии встречи Путина и Байдена

Москва не ожидает прорывных договорённостей от саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такой точкой зрения поделился глава МИД Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в среду.

"У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий, что грядут какие-то прорывы. Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы, на международной арене", — рассуждает дипломат.

Лавров подтвердил, что российская сторона заинтересована в позитивных итогах предстоящего саммита, но, чтобы станцевать танго, как образно выразился он, "нужны двое".