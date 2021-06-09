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Лавров сравнил с танго и брейк-дансом отношения России и США в преддверии встречи Путина и Байдена

По словам главы российского МИД, никаких прорывов от грядущего саммита ждать не стоит, однако обе стороны заинтересованы в позитивном исходе.

9 июня, 09:08

Фото © Facebook.com / MIDRussia

Москва не ожидает прорывных договорённостей от саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такой точкой зрения поделился глава МИД Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в среду.

Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена

Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена

"У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий, что грядут какие-то прорывы. Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы, на международной арене", — рассуждает дипломат.

Лавров подтвердил, что российская сторона заинтересована в позитивных итогах предстоящего саммита, но, чтобы станцевать танго, как образно выразился он, "нужны двое".

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"Думаю, скоро всё прояснится и мы будем заинтересованы в позитивных результатах саммита, но, как говорится, для танго нужны двое. А если танцует кто-то брейк-данс, то это, наверное, уже сложнее получается", — заключил министр.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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