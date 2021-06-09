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Губернатор успокоил жителей Ленобласти после введения режима повышенной готовности из-за угрозы радиации

По словам главы региона, было принято техническое решение, которое по-своему истолковали средства массовой информации.

9 июня, 09:18

Глава Ленобласти Александр Дрозденко успокоил жителей региона из-за режима повышенной готовности в деревне Кузьмолово. Видео © Telegram-канал "Админка Ленобласти"

Радиационный фон в деревне Кузьмолово не менялся, находится на уровне установленной нормы. С таким заявлением выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Его речь опубликовали в телеграм-канале пресс-службы администрации региона.

Как объяснил глава Ленобласти, СМИ по-своему интерпретировали техническое решение комиссии по ЧС. На самом деле Росимуществу в оперативном порядке было поручено перезакрепить имущество, которое не вошло в уставной капитал, за специализированными организациями.

"Для этого и был введён режим повышенной готовности, чтобы проконтролировать это решение. А пока это решение исполняется, вести мониторинг за окружающей средой и за экологической обстановкой. Это техническое решение, и давайте всё-таки его оценивать абсолютно правильно. А самое главное — спокойно", — отметил Дрозденко.

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Напомним, режим повышенной готовности был объявлен в деревне Кузьмолово из-за смены собственника радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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