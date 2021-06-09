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Госдума ужесточила наказание за пьяную езду

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, эта мера поможет сократить количество ДТП на дорогах. Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ.

9 июня, 09:05
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершённые в пьяном виде. Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Так, согласно принятому законопроекту, за повторное вождение в нетрезвом виде нарушитель будет получать штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы теперь увеличен с двух до трёх лет. Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о применении санкций ко всем иностранцам, нарушившим права россиян. На данный момент закон позволяет применять рестрикции только против американцев, однако, как отмечается в пояснительной записке к документу, нарушать права жителей РФ могут и граждане других зарубежных государств.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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