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Регион
Опубликовано 9 июня 2021, 12:05
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Госдума ужесточила наказание за пьяную езду

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, эта мера поможет сократить количество ДТП на дорогах. Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершённые в пьяном виде. Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Так, согласно принятому законопроекту, за повторное вождение в нетрезвом виде нарушитель будет получать штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы теперь увеличен с двух до трёх лет. Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о применении санкций ко всем иностранцам, нарушившим права россиян. На данный момент закон позволяет применять рестрикции только против американцев, однако, как отмечается в пояснительной записке к документу, нарушать права жителей РФ могут и граждане других зарубежных государств.

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Наталья Исакова
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