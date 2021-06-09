Рязанский губернатор раскрыл, что спасло пациентов больницы во время смертельного пожара
Задымление было очень сильным и быстро распространялось по территории медучреждения. Пол и стены красной зоны почернели практически полностью.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В Рязани пациенты областной клинической больницы имени Семашко спаслись благодаря кислородным маскам. Об этом заявил губернатор области Николай Любимов в эфире телеканала "Россия 24".
"Как говорят сотрудники противопожарной службы, задымление было очень сильным и быстрым. Но как раз многих [пациентов] спасло то, что они были в кислородных масках, хотя подача кислорода уже прекратилась", — сказал Любимов.
Губернатор подтвердил информацию о том, что причиной возгорания стал аппарат ИВЛ. В региональном СУ СК РФ ранее сообщали, что после пожара было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия правоохранители проводят осмотр, опрашивают очевидцев и персонал учреждения.
Напомним, в ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе.
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