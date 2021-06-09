Рязанский губернатор раскрыл, что спасло пациентов больницы во время смертельного пожара

В Рязани пациенты областной клинической больницы имени Семашко спаслись благодаря кислородным маскам. Об этом заявил губернатор области Николай Любимов в эфире телеканала "Россия 24".

"Как говорят сотрудники противопожарной службы, задымление было очень сильным и быстрым. Но как раз многих [пациентов] спасло то, что они были в кислородных масках, хотя подача кислорода уже прекратилась", — сказал Любимов.

Губернатор подтвердил информацию о том, что причиной возгорания стал аппарат ИВЛ. В региональном СУ СК РФ ранее сообщали, что после пожара было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия правоохранители проводят осмотр, опрашивают очевидцев и персонал учреждения.