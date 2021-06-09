Пашинян: Я дал указание предложить Азербайджану обменять моего сына на армянских военнопленных

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал официальное указание предложить Азербайджану обменять своего сына Ашота на армянских военнопленных, задержанных в результате военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в среду в ходе встречи со своими сторонниками.

"Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных", — приводит слова Пашиняна ТАСС.

О готовности обменять своего сына на армянских военнопленных он впервые сообщил во вторник, 8 июня, после того, как Серж Саргсян раскритиковал его заявление о том, что пленные "могут подождать ещё один-два месяца", и предложил ему обменять своего сына на армянских воинов.

К слову, сын Пашиняна уже подтвердил, что готов пойти на такой обмен.

"Готов уехать в Азербайджан в заложники или выполнить любое другое условие для возвращения армянских солдат", — написал Ашот Пашинян в Facebook.