Пашинян: Я дал указание предложить Азербайджану обменять моего сына на армянских военнопленных
Сын премьера Ашот уже написал на своей странице в Facebоok, что готов пойти на такой обмен или выполнить любое другое условие для возвращения солдат на родину к их семьям.
Никол Пашинян с сыном Ашотом. Фото © Facebook / Nikol Pashinyan
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал официальное указание предложить Азербайджану обменять своего сына Ашота на армянских военнопленных, задержанных в результате военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в среду в ходе встречи со своими сторонниками.
"Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных", — приводит слова Пашиняна ТАСС.
О готовности обменять своего сына на армянских военнопленных он впервые сообщил во вторник, 8 июня, после того, как Серж Саргсян раскритиковал его заявление о том, что пленные "могут подождать ещё один-два месяца", и предложил ему обменять своего сына на армянских воинов.
К слову, сын Пашиняна уже подтвердил, что готов пойти на такой обмен.
"Готов уехать в Азербайджан в заложники или выполнить любое другое условие для возвращения армянских солдат", — написал Ашот Пашинян в Facebook.
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Ранее Лайф писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Политик отметил, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.
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