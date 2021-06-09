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Пашинян: Я дал указание предложить Азербайджану обменять моего сына на армянских военнопленных

Сын премьера Ашот уже написал на своей странице в Facebоok, что готов пойти на такой обмен или выполнить любое другое условие для возвращения солдат на родину к их семьям.

9 июня, 08:55
<p>Никол Пашинян с сыном Ашотом. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nikol Pashinyan </a></p>

Никол Пашинян с сыном Ашотом. Фото © Facebook / Nikol Pashinyan

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал официальное указание предложить Азербайджану обменять своего сына Ашота на армянских военнопленных, задержанных в результате военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в среду в ходе встречи со своими сторонниками.

Пашинян предложил обменять своего сына на всех армянских пленных в Азербайджане

Пашинян предложил обменять своего сына на всех армянских пленных в Азербайджане

"Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных", — приводит слова Пашиняна ТАСС.

О готовности обменять своего сына на армянских военнопленных он впервые сообщил во вторник, 8 июня, после того, как Серж Саргсян раскритиковал его заявление о том, что пленные "могут подождать ещё один-два месяца", и предложил ему обменять своего сына на армянских воинов.

К слову, сын Пашиняна уже подтвердил, что готов пойти на такой обмен.

"Готов уехать в Азербайджан в заложники или выполнить любое другое условие для возвращения армянских солдат", — написал Ашот Пашинян в Facebook.

"Либо факты, либо расправа": Экс-президент Армении Саргсян поставил Пашиняну ультиматум и пригрозил компроматом

"Либо факты, либо расправа": Экс-президент Армении Саргсян поставил Пашиняну ультиматум и пригрозил компроматом

Ранее Лайф писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Политик отметил, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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