В Адлере застрелили двух судебных приставов

Два судебных пристава (35 и 36 лет) погибли в результате перестрелки в Адлере. Как сообщает источник Лайфа, они приехали на адрес по улице Просвещения по поводу сноса дома, но хозяин жилья открыл по ним огонь.

А накануне два подростка из Волжского заявили, что возле школы их из пневматики расстрелял неизвестный мужчина. Полиция начала проверку, но позже выяснилось, что парни выдумали нападавшего, а ранения причинили себе сами. Дело в том, что один из школьников ради шутки выстрелил другому в руку. Чтобы всё было "по справедливости", друг предложил раненому товарищу сделать ответный выстрел. Взрослым они сразу побоялись сказать, как всё было на самом деле, и выдумали "стрелка".