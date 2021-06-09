В Адлере застрелили двух судебных приставов
По предварительным данным, огонь открыл хозяин дома, к которому с постановлением пришли приставы. Его пока не задержали.
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Два судебных пристава (35 и 36 лет) погибли в результате перестрелки в Адлере. Как сообщает источник Лайфа, они приехали на адрес по улице Просвещения по поводу сноса дома, но хозяин жилья открыл по ним огонь.
Сейчас на место выдвинулись экстренные службы. Информация уточняется. 61-летнего стрелявшего пока не задержали. По предварительным данным, его ружьё не было зарегистрировано.
А накануне два подростка из Волжского заявили, что возле школы их из пневматики расстрелял неизвестный мужчина. Полиция начала проверку, но позже выяснилось, что парни выдумали нападавшего, а ранения причинили себе сами. Дело в том, что один из школьников ради шутки выстрелил другому в руку. Чтобы всё было "по справедливости", друг предложил раненому товарищу сделать ответный выстрел. Взрослым они сразу побоялись сказать, как всё было на самом деле, и выдумали "стрелка".
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