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"Зенит" попытается купить лидера ЦСКА за 25 миллионов евро

Петербуржцы и до этого выходили с подобным предложением, однако красно-синие им отказали.

9 июня, 08:47
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

"Зенит" в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича. По данным "Спорт-Экспресса", за лидера армейцев клуб с берегов Невы готов отдать 25 миллионов евро.

"Зенит" может купить у ЦСКА Влашича за €40 млн

"Зенит" может купить у ЦСКА Влашича за €40 млн

Стоит отметить, что "Зенит" пытался купить хорвата ещё в 2020 году. Тогда сине-бело-голубые предлагали сначала 25 миллионов, а затем — 40, однако получили отказ от армейцев. Кроме того, на Влашича претендуют ряд европейских клубов, в числе которых значится "Милан".

В прошлом сезоне Влашич провёл 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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