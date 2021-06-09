Лавров обвинил США в утаивании фактов "колоссальной важности" по делу MH17
Нидерландский суд прямо объявил о том, что надежды на предоставление Вашингтоном важных снимков со спутника нет, отметил глава МИД РФ.
Фото © ТАСС / Михаил Соколов
США утаивают факты "колоссальной важности" по делу о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году, отказываясь предоставить спутниковые снимки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".
"Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014-го, когда произошла катастрофа с малайзийским "боингом". На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт", — сказал Лавров.
Ранее Лайф рассказывал, что на суде по делу MH17 впервые озвучили показания свидетелей ракетного пуска перед крушением "боинга". Так, восемь человек сообщили, что видели или слышали пуск ракеты в небе. При этом трое утверждали, что находились в районе пуска снаряда. Особенно важным стал свидетель, который видел военную машину с ракетами.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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