Лавров обвинил США в утаивании фактов "колоссальной важности" по делу MH17

США утаивают факты "колоссальной важности" по делу о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году, отказываясь предоставить спутниковые снимки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

"Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014-го, когда произошла катастрофа с малайзийским "боингом". На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт", — сказал Лавров.

Ранее Лайф рассказывал, что на суде по делу MH17 впервые озвучили показания свидетелей ракетного пуска перед крушением "боинга". Так, восемь человек сообщили, что видели или слышали пуск ракеты в небе. При этом трое утверждали, что находились в районе пуска снаряда. Особенно важным стал свидетель, который видел военную машину с ракетами.