Экс-глава секретной программы Пентагона заявил об атаке пришельцев на ядерные объекты США

"В нашей стране уже были случаи, когда эти НЛО вмешивались и фактически "отключали" наш ядерный потенциал. <...> Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешивались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу", — сказал эксперт в интервью The Washington Post.