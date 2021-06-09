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Экс-глава секретной программы Пентагона заявил об атаке пришельцев на ядерные объекты США

По словам Луиса Элизондо, инопланетяне также вмешивались в дела других стран. При этом он подчеркнул, что "неизвестные воздушные явления" не являются разработкой России, Китая или Соединённых Штатов.

9 июня, 08:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пришельцы оказывали прямое воздействие на ядерные установки США и других стран. Об этом сообщил экс-директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об аномальных аэрокосмических угрозах Луис Элизондо.

"В нашей стране уже были случаи, когда эти НЛО вмешивались и фактически "отключали" наш ядерный потенциал. <...> Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешивались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу", — сказал эксперт в интервью The Washington Post.

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Он также прокомментировал доклад американской разведки, который, как ожидается, представят Конгрессу США 25 июня. По словам эксперта, в этом отчёте говорится, что "неизвестные воздушные явления" не являются разработкой России, Китая или США. Кроме того, в докладе также будет идти речь о существовании порядка сотни случаев наблюдения НЛО, которые достаточно убедительны, чтобы начать тщательно изучать их.

Напомним, ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Минобороны США хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Происхождение этих летающих объектов также не установлено. А экс-глава Национальной разведки США признавался, что у страны и близко нет таких технологий, чтобы американская авиация могла летать так же, как заснятые лётчиками НЛО.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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