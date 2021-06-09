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"Путь, который надо пройти": Рогозин намерен очистить космическую отрасль от "скверны и гнили"

Глава "Роскосмоса" отметил, что за три года возбуждено несколько десятков уголовных дел. Он подчеркнул, что тех людей, "которые примазались ещё в 90-е годы", просто "выдавят".

9 июня, 09:07
<p>Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российскую ракетно-космическую промышленность необходимо навсегда очистить от "скверны и гнили" — коррупции, казнокрадства и "директоров-барыг". Об этом глава госкорпорации сообщил в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, потому что... это ещё хуже, чем санкции. Когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора — барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль, с этим дальше двигаться нельзя", — сказал Рогозин.

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Он подчеркнул, что за те три года, которые возглавляет госкорпорацию, возбуждено несколько десятков уголовных дел. Глава "Роскосмоса" отметил, что люди должны работать, думая о профессиональной задаче, а тех, кто "примазался ещё в 90-е годы" и использовал отрасль для самообогащения, просто "выдавят".

"Я считаю, что очищение отрасли — это путь, который надо пройти", — заключил Рогозин.

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Ранее Лайф сообщал, что в Амурской области возбудили новые уголовные дела по миллионным махинациям на космодроме Восточный. В одном из них речь идёт о превышении должностных полномочий, а в другом — о мошенничестве в особо крупных размерах. При этом оба протокола касаются строительства на объекте. А в октябре прошлого года сообщалось, что руководителя космодрома Восточный и одновременно директора одноимённого космического центра филиала ЦЭНКИ Романа Бобкова арестовали и заключили под стражу на два месяца по подозрению в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями. Предполагаемый ущерб от совершённого преступления составлял полмиллиарда рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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