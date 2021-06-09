Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российскую ракетно-космическую промышленность необходимо навсегда очистить от "скверны и гнили" — коррупции, казнокрадства и "директоров-барыг". Об этом глава госкорпорации сообщил в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, потому что... это ещё хуже, чем санкции. Когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора — барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль, с этим дальше двигаться нельзя", — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что за те три года, которые возглавляет госкорпорацию, возбуждено несколько десятков уголовных дел. Глава "Роскосмоса" отметил, что люди должны работать, думая о профессиональной задаче, а тех, кто "примазался ещё в 90-е годы" и использовал отрасль для самообогащения, просто "выдавят".

"Я считаю, что очищение отрасли — это путь, который надо пройти", — заключил Рогозин.