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"Исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма": Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину

Согласно экспертному заключению, исполненное блогером произведение содержит "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности". Возбуждено уголовное дело.

9 июня, 09:29

Скриншот видео © Cледком

Пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры допроса блогера Юрия Хованского, задержанного накануне в Санкт-Петербурге. Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Поводом, как и сообщал Лайф, стала песня, исполненная Хованским во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей".

Сам Хованский уже заявил, что раскаивается в содеянном.

"В своё время я исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", заявил он на кадрах с допроса.

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

В пресс-службе СК сообщили, что в данный момент решается вопрос об избрании в отношении блогера меры пресечения и предъявлении ему обвинения. По версии следствия, Хованский исполнил песню "с целью формирования идеологии терроризма", а само произведение, согласно экспертному заключению, содержит "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", а также признаки пропаганды насилия "по отношению к группе лиц по признаку национальности".

"Это из-за этой песни": Опубликовано видео задержания блогера Юрия Хованского

"Это из-за этой песни": Опубликовано видео задержания блогера Юрия Хованского

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", комментирует следствие.

Ранее было опубликовано видео задержания Юрия Хованского и обысков в его доме в Санкт-Петербурге. Примечательно, что на вопрос правоохранителей, есть ли в помещении наркотики, блогер ответил: "Да вроде не должно быть".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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