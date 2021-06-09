Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку
Парень явно не был поклонником чистоты, и уборка не значилась в списке его ежедневных дел.
31-летнего блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", его подозревают в призывах к террористической деятельности, а причиной мог послужить ролик с песней про "Норд-Ост". Вечером 8 июня в квартире парня прошёл обыск, и теперь появились фото обстановки, в которой живёт интернет-звезда.
Судя по впечатляющим кадрам, гостей Юрий явно не ждал и давно забыл про такие приспособления, как швабра и пылесос. Пол в доме с претензией на роскошь покрывали пыль, грязь и шерсть.
Повсюду валялись груды мусора: бутылки из-под спиртного, стаканчики из-под кофе, окурки, пробки и куча других мелочей. А бельё из шкафа перекочевало в самые непредсказуемые места.
Компьютерный стол блогера был настолько захламлён, что сложно представить, как парню удавалось за ним работать. При этом у Хованского довольно большая аудитория в Интернете: в "Инстаграме" 910 тысяч, а на "Ютубе" уже 4,4 млн подписчиков.
По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". Однако депутат Госдумы Василий Власов, помощником которого является блогер, считает, что причин для взятия Хованского под стражу нет.
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