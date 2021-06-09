Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

31-летнего блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", его подозревают в призывах к террористической деятельности, а причиной мог послужить ролик с песней про "Норд-Ост". Вечером 8 июня в квартире парня прошёл обыск, и теперь появились фото обстановки, в которой живёт интернет-звезда.

Фото © Instagram / yurykhovansky, Telegram / ОПЕР Слил

Судя по впечатляющим кадрам, гостей Юрий явно не ждал и давно забыл про такие приспособления, как швабра и пылесос. Пол в доме с претензией на роскошь покрывали пыль, грязь и шерсть.

Фото © Telegram / ОПЕР Слил

Повсюду валялись груды мусора: бутылки из-под спиртного, стаканчики из-под кофе, окурки, пробки и куча других мелочей. А бельё из шкафа перекочевало в самые непредсказуемые места.

Фото © Telegram / ОПЕР Слил

Компьютерный стол блогера был настолько захламлён, что сложно представить, как парню удавалось за ним работать. При этом у Хованского довольно большая аудитория в Интернете: в "Инстаграме" 910 тысяч, а на "Ютубе" уже 4,4 млн подписчиков.

Фото © Telegram / ОПЕР Слил