Дума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия
Медосвидетельствование смогут проводить только государственные и муниципальные организации. Такая процедура должна будет включать психологическое тестирование и анализы на наркотики.
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Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому в России ужесточается госконтроль за оборотом оружия. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
"Поддержанными поправками в законодательство предлагается введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование. Председатель Госдумы подчеркнул, что новый порядок медосвидетельствования не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой", — указано в сообщении.
Отмечается, что освидетельствование смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации. Такая процедура должна будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков или психотропных веществ.
Кроме того, документ устанавливает основания для лишения человека прав на хранение и ношение оружия по результатам проведённых исследований. Чтобы исключить фальсификацию медсправок, эта система будет носить цифровой характер. Так, заключение о проведении медисследования будут загружать в реестр Минздрава, соответствующее уведомление получит Росгвардия.
Ранее Лайф писал о предложении главы Росгвардии Виктора Золотова вновь повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года. Он также выступил за то, чтобы справки для разрешения на покупку огнестрела выдавали только государственные клиники.
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