Дума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Медосвидетельствование смогут проводить только государственные и муниципальные организации. Такая процедура должна будет включать психологическое тестирование и анализы на наркотики.

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому в России ужесточается госконтроль за оборотом оружия. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"Поддержанными поправками в законодательство предлагается введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование. Председатель Госдумы подчеркнул, что новый порядок медосвидетельствования не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой", — указано в сообщении.

Отмечается, что освидетельствование смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации. Такая процедура должна будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков или психотропных веществ.

Кроме того, документ устанавливает основания для лишения человека прав на хранение и ношение оружия по результатам проведённых исследований. Чтобы исключить фальсификацию медсправок, эта система будет носить цифровой характер. Так, заключение о проведении медисследования будут загружать в реестр Минздрава, соответствующее уведомление получит Росгвардия.