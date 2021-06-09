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Выдававший себя за родственников Трампа американец развёл на деньги 100 тысяч человек

Мужчина организовал сбор средств на кампанию по переизбранию экс-президента США, которой не существовало. Тысячи подписчиков он обирал на протяжении полутора лет.

9 июня, 09:38
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Жителю США, который выдавал себя за членов семьи бывшего президента Дональда Трампа и вымогал у американцев деньги, предъявлены обвинения в краже личных данных и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федеральной прокуратуры Соединённых Штатов.

По информации следователей, 22-летний Джошуа Холл выдавал себя за родственников экс-президента США и организовал сбор средств для кампании по переизбранию Трампа, которой в действительности не существовало. Так, за полтора года ему удалось собрать в общей сложности более 100 тысяч подписчиков, а полученные от них деньги мужчина присвоил себе.

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Как указано в заявлении ведомства, в одном из "липовых" аккаунтов Холл опубликовал пост, в котором говорилось, что Трамп со своим родственником якобы руководят политической кампанией, и призывал подписчиков поддержать её финансово.

Согласно данным прокуратуры, Холл успел создать сразу несколько аккаунтов с фотографиями и именами родственников бывшего американского лидера, включая его 15-летнего сына Бэррона. Как стало известно, теперь Холлу за его деяния грозит до 22 лет тюрьмы.

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А ранее предъявили обвинение охраннику Стивена Сигала и его сообщнику, вымогавшим деньги у бизнесмена в Петербурге. Преступники обещали "закрыть" несуществующее уголовное дело против петербуржца за пять миллионов рублей. Личный бодигард голливудской звезды представлялся сотрудником ФСБ.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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