Выдававший себя за родственников Трампа американец развёл на деньги 100 тысяч человек

Жителю США, который выдавал себя за членов семьи бывшего президента Дональда Трампа и вымогал у американцев деньги, предъявлены обвинения в краже личных данных и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федеральной прокуратуры Соединённых Штатов.

По информации следователей, 22-летний Джошуа Холл выдавал себя за родственников экс-президента США и организовал сбор средств для кампании по переизбранию Трампа, которой в действительности не существовало. Так, за полтора года ему удалось собрать в общей сложности более 100 тысяч подписчиков, а полученные от них деньги мужчина присвоил себе.

Как указано в заявлении ведомства, в одном из "липовых" аккаунтов Холл опубликовал пост, в котором говорилось, что Трамп со своим родственником якобы руководят политической кампанией, и призывал подписчиков поддержать её финансово.

Согласно данным прокуратуры, Холл успел создать сразу несколько аккаунтов с фотографиями и именами родственников бывшего американского лидера, включая его 15-летнего сына Бэррона. Как стало известно, теперь Холлу за его деяния грозит до 22 лет тюрьмы.