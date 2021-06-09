Суд приговорил к девяти годам колонии россиянина, убившего гея в Москве

Летом 2019 года Антону Бережному не понравилась сексуальная ориентация двух парней, он напал на них с ножом. В результате один юноша скончался, другой попал в больницу. Сначала мужчину оправдали и освободили из-под стражи. Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших.