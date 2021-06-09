Суд приговорил к девяти годам колонии россиянина, убившего гея в Москве
Летом 2019 года Антону Бережному не понравилась сексуальная ориентация двух парней, он напал на них с ножом. В результате один юноша скончался, другой попал в больницу. Сначала мужчину оправдали и освободили из-под стражи. Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших.
Суд приговорил к девяти годам колонии россиянина, убившего гея в Москве. Видео © LIFE
Басманный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима Антона Бережного, в 2019 году напавшего с ножом на двух парней. Сегодня присяжные признали мужчину виновным, но сочли, что он заслуживает снисхождения.
"Присяжные единодушно признали Бережного Антона виновным в совершении инкриминируемых ему действий", — отметили в суде.
Летом 2019 года Антон Бережной в Москве напал на двух парней с ножом, в результате чего один юноша скончался, а другой попал в больницу. В феврале прошлого года присяжные решили оправдать мужчину. В связи с апелляцией прокурора и представителя потерпевших уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение. 1 июня 2021 года во время прений сторон Бережной выступил с последним словом и исчез после того, как все ушли на перерыв. В суде были вынуждены отложить заседание. Подсудимого объявили в розыск. Потом поймали и заменили подписку о невыезде на арест, чтобы до нового приговора точно не сбежал.
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