В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США
Гражданина России обвиняют в финансовых махинациях на десятки миллионов долларов с участием пособников. Ему грозит экстрадиция в Штаты.
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Посольство РФ в Берне подтвердило информацию об аресте российского гражданина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США. Как стало известно, задержанному был предоставлен консульский доступ, а его права соблюдаются. Об этом РИА "Новости" заявили в диппредставительстве.
Ранее официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер сообщила агентству об аресте после получения запроса из Штатов Владислава Клюшина по обвинению в финансовых махинациях на десятки миллионов долларов с участием сообщников. Мужчину задержали в кантоне Вале в марте этого года. Ему грозит экстрадиция в Соединённые Штаты, но сам Клюшин выступает против.
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При этом представитель Минюста отметила, что решение о передаче россиянина американским властям, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Гааге утвердил пожизненный приговор сербскому генералу Ратко Младичу. Бывший командующий армией боснийских сербов был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. За время заключения он перенёс в тюрьме три инсульта и инфаркт.
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