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В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США

Гражданина России обвиняют в финансовых махинациях на десятки миллионов долларов с участием пособников. Ему грозит экстрадиция в Штаты.

9 июня, 13:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Посольство РФ в Берне подтвердило информацию об аресте российского гражданина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США. Как стало известно, задержанному был предоставлен консульский доступ, а его права соблюдаются. Об этом РИА "Новости" заявили в диппредставительстве.

Ранее официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер сообщила агентству об аресте после получения запроса из Штатов Владислава Клюшина по обвинению в финансовых махинациях на десятки миллионов долларов с участием сообщников. Мужчину задержали в кантоне Вале в марте этого года. Ему грозит экстрадиция в Соединённые Штаты, но сам Клюшин выступает против.

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При этом представитель Минюста отметила, что решение о передаче россиянина американским властям, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.

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Ранее Лайф сообщал, что суд в Гааге утвердил пожизненный приговор сербскому генералу Ратко Младичу. Бывший командующий армией боснийских сербов был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. За время заключения он перенёс в тюрьме три инсульта и инфаркт.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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