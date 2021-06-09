В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США

Посольство РФ в Берне подтвердило информацию об аресте российского гражданина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США. Как стало известно, задержанному был предоставлен консульский доступ, а его права соблюдаются. Об этом РИА "Новости" заявили в диппредставительстве.

Ранее официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер сообщила агентству об аресте после получения запроса из Штатов Владислава Клюшина по обвинению в финансовых махинациях на десятки миллионов долларов с участием сообщников. Мужчину задержали в кантоне Вале в марте этого года. Ему грозит экстрадиция в Соединённые Штаты, но сам Клюшин выступает против.

При этом представитель Минюста отметила, что решение о передаче россиянина американским властям, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.