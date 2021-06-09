Блогер Mellstroy рассказал, как борется с агрессией. Видео © LIFE

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), избивший в прямом эфире 21-летнюю девушку, в беседе с Лайфом рассказал, что проанализировал свои вспышки агрессии на стримах и решил с этим бороться.

"Я переосмыслил момент агрессии на стримах. Я буду максимально избегать любой агрессии на стримах. Чтобы её вообще не было", — поделился он с журналистом Лайфа перед очередным судебным заседанием.

Секретом успешной борьбы с яростью YouTube-блогер назвал восемь месяцев без заработка. По его словам, этого времени оказалось достаточно, чтобы справиться с опасной для окружающих раздражительностью даже без помощи психологов.