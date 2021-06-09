"Достаточно посидеть восемь месяцев без работы": Блогер Mellstroy раскрыл, как борется с агрессией после избиения модели
Сегодня в Москве состоялось очередное судебное заседание, дело Андрея Бурима начали рассматривать по существу.
Фото © LIFE
Блогер Mellstroy рассказал, как борется с агрессией. Видео © LIFE
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), избивший в прямом эфире 21-летнюю девушку, в беседе с Лайфом рассказал, что проанализировал свои вспышки агрессии на стримах и решил с этим бороться.
"Я переосмыслил момент агрессии на стримах. Я буду максимально избегать любой агрессии на стримах. Чтобы её вообще не было", — поделился он с журналистом Лайфа перед очередным судебным заседанием.
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Секретом успешной борьбы с яростью YouTube-блогер назвал восемь месяцев без заработка. По его словам, этого времени оказалось достаточно, чтобы справиться с опасной для окружающих раздражительностью даже без помощи психологов.
Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками.
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