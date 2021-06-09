Чемпионка UFC вызвала на бой Ким Кардашьян

Чемпионка UFC в легчайшей и полулёгкой весовой категориях Аманда Нунис вызвала на бой суперзвезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом спортсменка написала в своём инстаграме.

Поводом для вызова Кардашьян на бой стала фраза главы промоушена Даны Уайта, который прокомментировал выставочный боксёрский бой между непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

"Представьте, если Ким Кардашьян захотела бы подраться с Амандой Нунис. Как вы думаете, насколько большим был бы этот бой? Это было бы грандиозно. Это был бы крупнейший бой", — заявил Уайт.

Реакция чемпионки не заставила себя долго ждать: она выложила в своём инстаграме соответствующую картинку и оставила послание суперзвезде.