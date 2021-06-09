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Чемпионка UFC вызвала на бой Ким Кардашьян

Поводом для этого стала фразы главы промоушена Даны Уайта.

9 июня, 12:51
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPT_5WrA8rV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kimkardashian</a>,<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / kimkardashian, © Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC

Чемпионка UFC в легчайшей и полулёгкой весовой категориях Аманда Нунис вызвала на бой суперзвезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом спортсменка написала в своём инстаграме.

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Поводом для вызова Кардашьян на бой стала фраза главы промоушена Даны Уайта, который прокомментировал выставочный боксёрский бой между непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

"Представьте, если Ким Кардашьян захотела бы подраться с Амандой Нунис. Как вы думаете, насколько большим был бы этот бой? Это было бы грандиозно. Это был бы крупнейший бой", — заявил Уайт.

Реакция чемпионки не заставила себя долго ждать: она выложила в своём инстаграме соответствующую картинку и оставила послание суперзвезде.

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"Эй, Ким, давай сделаем это. Лол, Нунис против Кардашьян", — написала спортсменка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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