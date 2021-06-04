Хабиб меняет профессию: Сложится ли у легенды UFC карьера в большом футболе

На этой неделе махачкалинская футбольная команда "Легион Динамо", выступающая в первенстве ФНЛ, предложила подписать контракт бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Президент клуба Шамиль Лахиялов выложил в "Инстаграме" фотографию уже составленного договора, в котором остались незаполненными лишь две графы — размер оклада и подпись.

Тем самым клуб "Легион Динамо" отреагировал на обращение к нему самого Хабиба. Легендарный спортсмен выложил в соцсетях видео со своим эффектным голом, в шутку сравнив себя с бразильской легендой футбола Роналдо, и попросил махачкалинский клуб обеспечить ему мотивацию.

На предложение дагестанской команды боец пока не ответил, но история знает немало успешных переходов из одного вида спорта в другой. Хрестоматийным примером является Всеволод Бобров. В футболе он стал четырёхкратным чемпионом СССР, а в хоккее — семикратным победителем национального первенства, двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Мало кто об этом помнит, но Бобров ещё и в хоккее с мячом дважды выигрывал Кубок СССР.

Впечатляет и история чешского спортсмена Ярослава Дробного. В конце 1940-х он выиграл с национальной хоккейной сборной золото чемпионата мира и серебро Олимпийских игр. В 1950-е, выступая за Египет, атлет победил на трёх теннисных турнирах серии Большого шлема, в том числе и на знаменитом Уимблдоне.

Есть даже один спортсмен, побеждавший в разных видах спорта и на летних Олимпийских играх, и на зимних. В 1920 году американец Эдди Иган выиграл золото в боксе, а в 1932-м — в бобслее.

Впрочем, были и неудачные примеры. "Его воздушество" Майкл Джордан покорил все мыслимые и немыслимые высоты в НБА, но затем неожиданно для всего мира ушёл в бейсбол. На новом для себя поприще великий американец, откровенно говоря, ничего не добился.

Также приходит в голову карьера самого быстрого человека в мире — Усэйна Болта. На беговых дорожках он стал восьмикратным олимпийским чемпионом и одиннадцатикратным чемпионом мира, восемь раз бил мировые рекорды. В футболе ямаец ограничился двумя товарищескими матчами за скромную австралийскую команду и двумя голами.

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что у борцов в целом есть необходимые способности для игры в футбол.

— Я помню олимпийских чемпионов по вольной борьбе братьев Белоглазовых, они неплохо играли в футбол. Они были лёгкими, ловкими. Мы собирались по субботам и воскресеньям и вместе играли (я тогда уже, естественно, закончил карьеру). У них, конечно, способности были. Здесь нужны навыки, заложенные способности и талант. Вспоминаю олимпийского чемпиона по бегу Валерия Борзова. Он тоже приходил к нам играть, но на площадке его скорость не очень ощущалась, — заявил специалист в интервью Лайфу.

По его словам, достижения Хабиба в смешанных единоборствах, конечно, впечатляют, но в футболе нужны технические навыки.

— Футбольное образование необходимо. Присущая ему ловкость, безусловно, скажется на технике, но навыки придётся доводить до высокого профессионального уровня, — отметил Бышовец.

Тренер не исключил, что у Нурмагомедова может сложиться карьера в "Легионе Динамо".

— Что касается его позиции на поле, то это, скорее всего, должна быть атака. Игра в обороне требует специфических качеств, — резюмировал он.

Бывший наставник "Анжи", "Крыльев Советов", "Амкара" и ряда других российских клубов Гаджи Гаджиев, напротив, относится к перспективам Хабиба в футболе скептически.

— Это уже не первое такое сообщение. То его в "Анжи" звали, то в КамАЗ. Всё это с точки зрения рекламы для футбола хороший шаг. Посмеяться по этому поводу можно, поговорить. Почему бы и нет. Вот играть в команде с известными людьми, политиками он вполне бы мог. Не только потому, что он хорошо дерётся, но у него ещё и мозги правильные, воспитан хорошо. Он личность правильная, хорошо понимает, где он находится, свою роль осознаёт, знает, что такое государство, общество, спорт, — сказал Гаджиев Лайфу.

По словам специалиста, он не представляет Нурмагомедова в большом футболе.

— Я могу представить Хабиба в футбольном аналоге Ночной хоккейной лиги, в которой играет наш президент, в матчах звёзд, в показательных играх. На другом уровне его трудно представить, — отметил он.

Гаджиев настаивает на том, что футбол является сложным видом спорта и без специальной подготовки в нём трудно добиться успеха.

— 50 лет назад я был тренером во Второй лиге. Там у нас играли борцы, они любят футбол. На короткой площадке с маленькими воротами у нас иногда случались зарубы. Хорошо играл в футбол Загалав Абдулбеков. Он мог стать и футболистом хорошим, но выбрал борьбу и стал олимпийским чемпионом. Спортивные достижения — это огромный труд. Сколько он труда вложил, чтобы стать олимпийским чемпионом. Вот столько же труда нужно вкладывать тем, кто играет в футбол, — пояснил тренер.

Хабиб завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. С тех пор он не раз отмечал, что хотел бы дебютировать в большом футболе. В конце января он даже сыграл в товарищеском матче с участием футболистов московского "Спартака", проводивших сбор в Дубае.

Нет сомнений, что футбол занимает в жизни Нурмагомедова особое место. Он с детства интересуется этим видом спорта, болеет за мадридский "Реал", по возможности посещает большие матчи. По словам спортсмена, с 1998 года он смотрел практически все финалы Лиги чемпионов.