Член Совета Федерации Александр Карелин в беседе с Лайфом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что перспективы возвращения экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в октагон зависят от его текущей формы.

"Возможно ли возвращение Хабиба в октагон? Я не знаю, в каком состоянии сейчас он находится. Тут же речь не деньгах, а о чемпионской репутации, спортивной форме. Здесь досужими рассуждениями мы точно не приблизимся к ответу", — заявил Карелин.

По словам трёхкратного олимпийского чемпиона, предельный возраст бойца в контактных видах единоборств составляет 33 года. "Дальше уже не нужно рисковать", — отметил он.

При этом Карелин не считает, что успешное выступление в UFC гарантирует спортсмену успешную тренерскую карьеру. "Может ли непобеждённый чемпион стать хорошим тренером? Необязательно. Это вообще не зависит одно от другого", — сказал сенатор.