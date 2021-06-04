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"Речь не о деньгах": Карелин оценил вероятность возвращения Хабиба в октагон

Трёхкратный олимпийский чемпион считает, что победы Нурмагомедова в UFC не гарантируют ему успешную тренерскую карьеру.

4 июня, 09:00

Член Совета Федерации Александр Карелин в беседе с Лайфом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что перспективы возвращения экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в октагон зависят от его текущей формы.

"Возможно ли возвращение Хабиба в октагон? Я не знаю, в каком состоянии сейчас он находится. Тут же речь не деньгах, а о чемпионской репутации, спортивной форме. Здесь досужими рассуждениями мы точно не приблизимся к ответу", — заявил Карелин.

По словам трёхкратного олимпийского чемпиона, предельный возраст бойца в контактных видах единоборств составляет 33 года. "Дальше уже не нужно рисковать", — отметил он.

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При этом Карелин не считает, что успешное выступление в UFC гарантирует спортсмену успешную тренерскую карьеру. "Может ли непобеждённый чемпион стать хорошим тренером? Необязательно. Это вообще не зависит одно от другого", — сказал сенатор.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Нурмагомедову любой гонорар за поединок в бойцовском клубе "Ахмат", но экс-чемпион UFC отказался.

Авторы
Роман Фейгин

Роман Фейгин

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