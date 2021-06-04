"Внутренние слёзы подкатывают": Эксперт по лжи разобрал эмоции Протасевича в откровенном интервью белорусскому каналу
В разговоре с журналистом арестованный признался в агитации к беспорядкам, а в конце расплакался.
Кадр из видео © YouTube / Телеканал ОНТ
Экс-сотрудник Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артём Павлов разобрал эмоции задержанного в Минске сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича во время откровенного интервью белорусскому каналу ОНТ. По оценке эксперта по лжи, активист искренен в своих признаниях, признаков давления на оппозиционера он не видит.
"Протасевич говорит: "Я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу девятого числа". В этот момент его брови уходят вверх, левое плечо — вверх. Это признак скрываемой эмоции удивления и неуверенности в себе", — говорит Артём Павлов в беседе с kp.ru.
"Должен был выступать связным": Протасевич рассказал об участии в заговоре по поводу покушения на Лукашенко
Он считал, что совершает благое дело, призывая людей к беспорядкам, но он не думал, чем ему это всё может обернуться, отмечает эксперт по лжи. По его оценке, Протасевич тогда находился под влиянием "идеологической парадигмы", внутри которой считал себя правым. Однако во время общения с правоохранительными органами активист взглянул на те же события, но уже с другой стороны.
"Протасевич понял, что совершил преступление, что своими призывами подверг людей опасности. Раскаяние в конце выглядит абсолютно искренним. Нет признаков, что он в чём-то умышленно, под давлением признаётся", — говорит эксперт.
"Никогда больше не хочу лезть в политику": Роман Протасевич расплакался и признался в желании жить иначе
Также Артём Павлов отметил, что оппозиционер внушаем и легко попадает под влияние идеологических концепций. Павлов обратил внимание, что под конец интервью стресс Протасевича нарастает. Эксперт обратил внимание на момент, когда "у Романа начинает дрожать голос, внутренние слёзы подкатывают и прорываются". Он заключил, что активист не врёт, когда уверяет, что теперь хочет быть дальше от политики и заниматься семьёй.
Напомним, Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В день задержания в телеграм-каналах появилась информация о том, что парень находится в одной из минских больниц в критическом состоянии. На следующий день белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем, на котором он опровергает свои проблемы со здоровьем, а также утверждает, что сотрудничает со следствием и даёт признательные показания об организации массовых беспорядков в столице республики.
Лента новостей
"Аэрофлот" ожидает открытия авиасообщения с курортами Египта в ближайшие дни
сегодня в 08:33
В Москве уволенный сотрудник обстрелял бывшего шефа и "потерял" на месте преступления свой палец
сегодня в 08:31
Минтруд успокоил родителей, которых напугали новыми правилами начисления детских выплат
сегодня в 08:17
Комментариев: 0