Экс-сотрудник Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артём Павлов разобрал эмоции задержанного в Минске сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича во время откровенного интервью белорусскому каналу ОНТ. По оценке эксперта по лжи, активист искренен в своих признаниях, признаков давления на оппозиционера он не видит.

"Протасевич говорит: "Я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу девятого числа". В этот момент его брови уходят вверх, левое плечо — вверх. Это признак скрываемой эмоции удивления и неуверенности в себе", — говорит Артём Павлов в беседе с kp.ru.

Он считал, что совершает благое дело, призывая людей к беспорядкам, но он не думал, чем ему это всё может обернуться, отмечает эксперт по лжи. По его оценке, Протасевич тогда находился под влиянием "идеологической парадигмы", внутри которой считал себя правым. Однако во время общения с правоохранительными органами активист взглянул на те же события, но уже с другой стороны.

"Протасевич понял, что совершил преступление, что своими призывами подверг людей опасности. Раскаяние в конце выглядит абсолютно искренним. Нет признаков, что он в чём-то умышленно, под давлением признаётся", — говорит эксперт.

Также Артём Павлов отметил, что оппозиционер внушаем и легко попадает под влияние идеологических концепций. Павлов обратил внимание, что под конец интервью стресс Протасевича нарастает. Эксперт обратил внимание на момент, когда "у Романа начинает дрожать голос, внутренние слёзы подкатывают и прорываются". Он заключил, что активист не врёт, когда уверяет, что теперь хочет быть дальше от политики и заниматься семьёй.