"Аэрофлот" ожидает открытия авиасообщения с курортами Египта в ближайшие дни
В апреле президенты двух стран договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, однако пока дата запуска рейсов не называется.
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"Аэрофлот" рассчитывает на возобновление рейсов на курорты Египта в ближайшие дни. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Заменить турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Однако пока дата запуска рейсов не называется. В МИД РФ заявляли, что это может случиться уже летом.
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