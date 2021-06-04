НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Аэрофлот" ожидает открытия авиасообщения с курортами Египта в ближайшие дни

В апреле президенты двух стран договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, однако пока дата запуска рейсов не называется.

4 июня, 08:33

Фото © shutterstock

"Аэрофлот" рассчитывает на возобновление рейсов на курорты Египта в ближайшие дни. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это 100% альтернатива закрытой Турции": Что говорят эксперты о запуске чартеров в Египет и какими будут цены

"Это 100% альтернатива закрытой Турции": Что говорят эксперты о запуске чартеров в Египет и какими будут цены

"Заменить турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать",  отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Россиянам назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Россиянам назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Однако пока дата запуска рейсов не называется. В МИД РФ заявляли, что это может случиться уже летом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кремль пока не получал конкретных предложений от украинской стороны по повестке встречи с Зеленским

сегодня в 09:14

Захарова назвала города России, из которых возобновлено авиасообщение с Минском

вчера в 17:48

Песков — о реакции Путина на проигрыш хоккейной сборной: Расстроился вместе с нами

сегодня в 09:26

Аксёнов заверил, что Крым "не лопнет" от наплыва туристов этим летом

сегодня в 09:53

"Боюсь обмануться": Греф рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве

сегодня в 09:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1