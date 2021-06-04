Число случаев ковида в России за всё время превысило 5,1 млн

За сутки в России выявили 8947 новых случаев коронавируса, умерло 377 пациентов, а полностью выздоровело 8530. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего выявленных случаев в Москве (+2817 за сутки), Петербурге (+834), Подмосковье (+766), Ростовской (+161) и Нижегородской областях (+159). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших за сутки в Москве (+2318), Петербурге (+1052), Подмосковье (+748), Ростовской области (+277) и Якутии (+144). В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии ковида в России выявлено 5 108 129 случаев заболевания в 85 регионах. За весь период умерло 123 037 пациентов, выздоровело — 4 720 512.