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В "Роскачестве" выяснили, что более чем в 50% упаковок для продуктов половину составляет воздух

Глава службы выразил сожаление о том, что производители тратят больше пластика и других материалов ради маркетинговых целей.

4 июня, 08:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Больше 50% упаковок, стоящих на полках российских магазинов, наполовину состоят из воздуха, что говорит о неэффективном использовании ресурсов и увеличении количества пластика. Об этом рассказал глава "Роскачества" Максим Протасов.

"Более чем в 54% упаковки более половины был воздух. Это говорит о том, что мы действительно с вами достаточно неэффективно тратим ресурсы", — приводит его слова телеканал "Звезда".

По словам Протасова, ради маркетинговых целей производители тратят больше пластика и других материалов, которые и не нужны для потребителя. "Роскачество" старается доводить данные об использовании материалов до людей, чтобы те могли влиять на производителей и снижать неэффективное использование ресурсов.

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Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России могут запретить пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовую посуду и прочие изделия из неперерабатываемого пластика. Поправки в законодательство внесут в Госдуму уже осенью текущего года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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