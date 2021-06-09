Кабмин поддержал законопроект о дополнительных требованиях к выгулу домашних животных в регионах

Правительство России поддержало внесённый в Госдуму сенаторский законопроект о наделении регионов правом на установление дополнительных требований к выгулу и содержанию домашних животных. Об этом ТАСС сообщил один из авторов документа — председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Правительство поддержало этот законопроект. На начальном этапе были замечания, связанные с экономическим обоснованием, но, так как этот закон не потребует средств федерального бюджета, это замечание было снято", — сказал Майоров, отметив, что данный проект также поддерживают общественные организации и кинологи.

Согласно документу, предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать правила выгула и содержания домашних животных — помимо тех, что уже прописаны в законе "Об ответственном обращении с животными". При этом в законопроекте указывается, что такие требования "должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан и животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также должны учитывать условия климатических поясов РФ, исторические и культурные традиции коренного населения".

Вместе с тем авторы инициативы уточняют, что закон устанавливает лишь общие требования к содержанию домашних животных и у субъектов РФ нет полномочий регулировать эти вопросы, хотя до вступления закона в силу они были наделены такими правами.

"В ряде регионов действовали нормативные правовые акты субъектов РФ, устанавливающие правила содержания и выгула домашних животных, что позволяло учитывать специфику конкретного региона РФ, его климатические условия и эпидемиологическую обстановку", — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, в прошлом субъекты РФ имели право устанавливать правила выгула и содержания питомцев, утверждать предельное количество домашних животных, запрещать их содержание в общих помещениях многоквартирных домов, а ещё вводить требования к длине поводка и запрещать выгуливать домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и детям до 14 лет. Кроме прочего, местные власти могли ставить требования по защите домашних питомцев от жестокого обращения.