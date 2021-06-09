Кровавый снег в Альпах — предвестник глобальной катастрофы

Оглавление Кто залил снег кровью? Почему они красные? Что с ними не так?

Кто залил снег кровью?

С непривычки неопытные путешественники иногда пугаются. И хотя такую картину наблюдают в горах с древних времён, в последние годы она начала тревожить даже видавших виды туристов. А ещё больше кровавые ландшафты заинтересовали специалистов по климату. Они обратили внимание, что во французских Альпах своеобразный оттенок приобретают всё более широкие просторы.

Куда бы я ни взглянул, всё было красным. Мы шли весь день и видели поверхности, окрашенные в красный цвет. Это было действительно впечатляюще Эрик Марешал Заведующий лабораторией в Университете Гренобль-Альпы (Франция)

Достаточно широко известно, что впечатление последствий массовой резни создают обитающие в снегу микроскопические водоросли. К примеру, вот такие.

Микроводоросли Sanguina nivaloides. Фото © FEMS Microbiology Ecology

Существа размерами в тысячные доли миллиметров приспособились жить между снежинками при температуре, которая колеблется возле нулевой отметки. Как предполагают учёные, их распространяют животные и, возможно, воздушный транспорт. Но есть версия, что на самом деле их предки обосновались в горах ещё в эпоху позднего протерозоя, то есть больше 600 миллионов лет назад, когда планету почти целиком сковало льдом.

Почему они красные?

В них есть особый пигмент наподобие того, который придаёт рыжий цвет моркови, — астаксантин. Именно он, кстати, делает красными крабов, креветок, придаёт знаменитый цвет мясу лосося, форели. Наконец, он же украшает удивительных розовых фламинго. Астаксантин хорош тем, что защищает от солнечного ультрафиолета, а это, конечно, весьма актуально в жарких странах. Но в последнее время это становится всё более актуально и в заснеженных краях.

Что с ними не так?

Французские микробиологи в 2016 году поднялись в горы на высоту до почти трёх километров и собрали там образцы двух видов красных микроводорослей: Sanguina nivaloides и Sanguina aurantia. Любопытно, что первые из них на самом деле обитают по всей планете, а вот вторые — только в Северном полушарии и притом явно предпочитают Альпы.

Микроводоросли Sanguina aurantia. Фото © FEMS Microbiology Ecology

Но и те и другие обосновались на высоте от двух километров. Это вполне логично: наверху больше ультрафиолета, так что водорослям без защитного вещества было бы там некомфортно. Но всё же остаётся вопрос, почему их стало так много. И ответ напрашивается простой: в этих водорослях идёт фотосинтез, то есть поглощение углекислого газа и выработка кислорода. А как известно, в пресловутом глобальном потеплении виноват прежде всего переизбыток CO2. Изобилие этого парникового газа не могло не понравиться фотосинтетическим существам.