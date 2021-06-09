Убийца зарезал 35-летнюю Александру Иньшину, тело которой было найдено сегодня спустя несколько дней поисков, чтобы забрать её золотую цепочку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Преступник убил Иньшину, чтобы забрать у неё золотую цепочку. Потерпевшая была зарезана", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области, в ходе допроса подозреваемый в расправе 49-летний ранее судимый житель Нижнего Тагила сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что у него есть большие долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить. Разъезжая по городу на автомобиле, он и встретил Александру. Подозреваемый показал правоохранителям, где спрятал тело жертвы.

Как сообщил Лайфу пресс-секретарь свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых, изначально мужчина заявлял, что высадил Иньшину у кафе на трассе, однако после проверки на полиграфе стало понятно, что он вводит следствие в заблуждение. В итоге подозреваемый дал признательные показания.

"Задержанный представителями МВД гражданин более 28 лет провёл в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе изнасилование, разбойное нападение, побег из колонии в Ивделе, за кражи, убийства и мошенничество. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила", — цитирует Горелых портал E1.ru.

Пресс-секретарь также сообщил, что после убийства мужчина дважды возвращался к месту, где спрятал тело, чтобы убедиться, что жертва мертва. А похищенные личные вещи он раскидал по трассе, надеясь, что это осложнит работу правоохранителям и они не обнаружат его отпечатки.

По словам Горелых, когда подозреваемый давал письменные признательные показания, он попытался свести счёты с жизнью, однако ранение, которое он себе нанёс, оказалось не смертельным.