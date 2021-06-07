Тело 22-летней матери нашли в лесу под Оренбургом, только когда её друг сознался в жестоком убийстве
Девушку несколько дней искали спасатели, волонтёры и даже водолазы, но результата удалось добиться только после допроса подозреваемого.
В Оренбургском районе несколько дней искали 22-летнюю Алину Штанько из села Бродецкое. Молодая мама двоих детей отправилась вечером в соседний дом, однако она не вернулась ни ночью, ни утром. На поиски девушки отправились правоохранители, волонтёры и поисково-спасательный отряд "Оренспас". Территорию близ села тщательно исследовали, а водолазы проверили дно озера, но результата не было.
А когда в лесу обнаружилась кофта Алины со следами бурого цвета, полиция решила переквалифицировать дело о пропаже в дело об убийстве. Тогда они обратились к 18-летнему другу Алины, телефон которого указал, что он находился в тех окрестностях. На теле парня были обнаружены царапины, а сам он вёл себя подозрительно и скрытно, пишет "Оренбург медиа".
Фото © "ВКонтакте" / "Оренспас" — поисково-спасательный отряд и СУ СК РФ по Оренбургской области
Но после допроса 18-летний парень всё-таки сознался в содеянном и даже показал следователям, где спрятал тело. По его словам, в вечер встречи он накинулся на Алину и задушил её. А затем решил скрыть преступление и отвёз тело девушки в лес, где и попытался её сжечь, облив бензином. Сейчас полиция проводит расследование и собирает необходимые доказательства.
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