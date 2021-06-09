В Якутии опровергли появление "местного" штамма коронавируса
На сегодняшний день в регионе не выявлено новых мутаций — циркулируют ранее распространившиеся и недавно завезённая "британская".
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Власти Якутии опровергли сообщения в Сети о появлении "якутского штамма" коронавируса и напомнили гражданам об ответственности за распространение фейков.
"Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, не соответствующей действительности. По состоянию на сегодняшний день — 9 июня 2021 года — циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезённого "британского" штаммов, не зафиксировано", — говорится в сообщении ведомства.
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В начале июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что 70% случаев заражения новыми штаммами ковида приходится на "британский", более четверти — на "индийский". В России же выявлено более 1000 вариантов коронавируса, но опасными называют лишь три — те же "британский", "индийский" и "южноафриканский".
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