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В Якутии опровергли появление "местного" штамма коронавируса

На сегодняшний день в регионе не выявлено новых мутаций — циркулируют ранее распространившиеся и недавно завезённая "британская".

9 июня, 12:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Власти Якутии опровергли сообщения в Сети о появлении "якутского штамма" коронавируса и напомнили гражданам об ответственности за распространение фейков.

"Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, не соответствующей действительности. По состоянию на сегодняшний день — 9 июня 2021 года — циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезённого "британского" штаммов, не зафиксировано", — говорится в сообщении ведомства.

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В начале июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что 70% случаев заражения новыми штаммами ковида приходится на "британский", более четверти — на "индийский". В России же выявлено более 1000 вариантов коронавируса, но опасными называют лишь три — те же "британский", "индийский" и "южноафриканский".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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