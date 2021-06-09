В Якутии опровергли появление "местного" штамма коронавируса

Власти Якутии опровергли сообщения в Сети о появлении "якутского штамма" коронавируса и напомнили гражданам об ответственности за распространение фейков.

"Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, не соответствующей действительности. По состоянию на сегодняшний день — 9 июня 2021 года — циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезённого "британского" штаммов, не зафиксировано", — говорится в сообщении ведомства.