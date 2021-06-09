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"Глубокое депрессивное расстройство": О чём рассказало психологу захламлённое состояние квартиры Хованского

По мнению собеседницы Лайфа, задержанный блогер социально опасен, потому что у него стёрты рамки виртуального и реального и понять, в каком мире он живёт на данный момент, не представляется возможным.

9 июня, 12:33

Фото © Telegram / ОПЕР Слил

Жуткий беспорядок и запущенное состояние квартиры блогера Юрия Хованского, задержанного накануне в Санкт-Петербурге, может говорить о тяжёлой депрессии у её владельца. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева.

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

"Бывает просто бардак, а это помойка. Однозначно это глубокое депрессивное расстройство или любое психическое, причём довольно сильное. Психически здоровый человек не будет жить там, где не убирались месяцами", — рассуждает эксперт.

По словам собеседницы Лайфа, такая обстановка говорит о сломе ценностей у Хованского. Несмотря на окружающий хаос, он любовно повесил на стены награды от YouTube и, судя по разбросанным бутылкам, приобретает для себя дорогой алкоголь. Это может свидетельствовать о том, что блогер полностью посвятил себя хайповому существованию в соцсетях, у него буквально нет реальной жизни.

"Исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма": Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину

"Исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма": Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину

"Он социально опасен, потому что у него стёрты рамки и понять, в каком мире он живёт на данный момент, точно не представляется возможным. Но он не "острый", с ножом на улицу не выйдет, у него нет агрессии, которая несёт прямую опасность для окружающих, но он опасен тем, что им можно слишком легко управлять. Тексты у него агрессивные и оторваны от реальности. Человек, который живёт хайпом и криком, ради этого может сделать, к сожалению, слишком много страшного", — полагает Коржаева.

Напомним, что против Хованского возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Поводом стала песня, исполненная блогером во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Сам Хованский уже заявил, что раскаивается в содеянном.

Друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского

Друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского

Ранее было опубликовано видео задержания Юрия Хованского и обысков в его доме в Санкт-Петербурге. Примечательно, что на вопрос правоохранителей, есть ли в помещении наркотики, блогер ответил: "Да вроде не должно быть".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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