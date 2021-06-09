"День ото дня новый всплеск": В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом
При этом текущая ситуация пока не требует введения локдауна в столице, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на текущей стадии власти смогут справиться с заболеваемостью без этой меры.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В ближайшее время столичные власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе всё ещё остаётся сложной.
"Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. В ближайшие дни мы открываем ещё несколько больниц", — сказал градоначальник в ходе встречи с рестораторами.
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При этом Собянин заявил, что текущая ситуация пока не требует введения локдауна в столице. Он отметил, что на текущей стадии власти смогут справиться с заболеваемостью без этой меры.
Напомним, сегодня в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом: в Москве выявили 4124 инфицированных, а в целом по стране эта цифра поднялась до 10 407 — впервые с начала марта. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал этот рост с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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