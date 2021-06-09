НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"День ото дня новый всплеск": В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом

При этом текущая ситуация пока не требует введения локдауна в столице, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на текущей стадии власти смогут справиться с заболеваемостью без этой меры.

9 июня, 12:14
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В ближайшее время столичные власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе всё ещё остаётся сложной.

"Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. В ближайшие дни мы открываем ещё несколько больниц", — сказал градоначальник в ходе встречи с рестораторами.

"Люди несерьёзно относятся": Эпидемиолог Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом

"Люди несерьёзно относятся": Эпидемиолог Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом

При этом Собянин заявил, что текущая ситуация пока не требует введения локдауна в столице. Он отметил, что на текущей стадии власти смогут справиться с заболеваемостью без этой меры.


Напомним, сегодня в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом: в Москве выявили 4124 инфицированных, а в целом по стране эта цифра поднялась до 10 407 — впервые с начала марта. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал этот рост с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна

сегодня в 11:30

В Якутии опровергли появление "местного" штамма коронавируса

сегодня в 12:49

"Люди несерьёзно относятся": Эпидемиолог Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом

сегодня в 11:52

В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США

сегодня в 13:16

В Одессе дельфин укусил ребёнка за руку, но в Сети винят только его маму, которая снимала на камеру

сегодня в 13:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1