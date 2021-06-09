В ближайшее время столичные власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе всё ещё остаётся сложной.

"Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. В ближайшие дни мы открываем ещё несколько больниц", — сказал градоначальник в ходе встречи с рестораторами.

При этом Собянин заявил, что текущая ситуация пока не требует введения локдауна в столице. Он отметил, что на текущей стадии власти смогут справиться с заболеваемостью без этой меры.

