Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна
При этом в столице вскоре откроются дополнительные больницы для пациентов с ковидом. Мэр также попросил заведения общепита и всех, кто занимается торговым сервисом, соблюдать санитарные нормы.
Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущая ситуация с распространением коронавируса в городе не требует введения локдауна. Об этом он сообщил на встрече с рестораторами.
"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — сказал градоначальник, отметив, что на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без этой меры.
При этом Собянин попросил ресторанный бизнес, заведения общепита и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Он подчеркнул, что это общая задача властей и бизнеса для поддержания экономики города. Мэр столицы также призвал всех как можно быстрее сделать прививку от коронавируса.
Собянин также сообщил, что власти Москвы в ближайшее время планируют открыть дополнительные больницы для борьбы с CoViD-19, так как ситуация продолжает оставаться сложной.
Ранее Лайф рассказывал, что в России впервые с марта зафиксировали почти 10,5 тысячи новых случаев коронавируса. В Москве за прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 4124 человек.
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