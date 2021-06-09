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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна

При этом в столице вскоре откроются дополнительные больницы для пациентов с ковидом. Мэр также попросил заведения общепита и всех, кто занимается торговым сервисом, соблюдать санитарные нормы.

9 июня, 11:30
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущая ситуация с распространением коронавируса в городе не требует введения локдауна. Об этом он сообщил на встрече с рестораторами.

"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — сказал градоначальник, отметив, что на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без этой меры.

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При этом Собянин попросил ресторанный бизнес, заведения общепита и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Он подчеркнул, что это общая задача властей и бизнеса для поддержания экономики города. Мэр столицы также призвал всех как можно быстрее сделать прививку от коронавируса.

Собянин также сообщил, что власти Москвы в ближайшее время планируют открыть дополнительные больницы для борьбы с CoViD-19, так как ситуация продолжает оставаться сложной.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России впервые с марта зафиксировали почти 10,5 тысячи новых случаев коронавируса. В Москве за прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 4124 человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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