Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущая ситуация с распространением коронавируса в городе не требует введения локдауна. Об этом он сообщил на встрече с рестораторами.

"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — сказал градоначальник, отметив, что на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без этой меры.

При этом Собянин попросил ресторанный бизнес, заведения общепита и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Он подчеркнул, что это общая задача властей и бизнеса для поддержания экономики города. Мэр столицы также призвал всех как можно быстрее сделать прививку от коронавируса.

Собянин также сообщил, что власти Москвы в ближайшее время планируют открыть дополнительные больницы для борьбы с CoViD-19, так как ситуация продолжает оставаться сложной.