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Жители Москвы смогут привиться от коронавируса на работе

Для организации вакцинации компаниям необходимо предоставить соответствующую информацию в управление Роспотребнадзора или столичный Департамент здравоохранения.

9 июня, 10:47
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Жители Москвы, работающие в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от коронавируса на работе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения. Там отметили, что город идёт навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие вакцинироваться.

"Специально для этого совместно с Департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для этого компании должны предоставить соответствующую информацию в ведомства, которые в свою очередь организуют выезд медицинской бригады.

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В пресс-службе также отметили, что риск заразиться коронавирусом по-прежнему высок, несмотря на то что эпидемиологическая ситуация позволяет москвичам жить привычной жизнью в условиях минимальных ограничений. А самым эффективным способом защиты от CoViD-19 и других инфекционных заболеваний является вакцинация.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пожилые люди легко переносят вакцинацию от ковида. Также специалисты напомнили, что прививку можно делать и людям с хроническими заболеваниями, главное, чтобы не во время острой фазы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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