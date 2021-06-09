Жители Москвы смогут привиться от коронавируса на работе

Жители Москвы, работающие в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от коронавируса на работе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения. Там отметили, что город идёт навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие вакцинироваться.

"Специально для этого совместно с Департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для этого компании должны предоставить соответствующую информацию в ведомства, которые в свою очередь организуют выезд медицинской бригады.

В пресс-службе также отметили, что риск заразиться коронавирусом по-прежнему высок, несмотря на то что эпидемиологическая ситуация позволяет москвичам жить привычной жизнью в условиях минимальных ограничений. А самым эффективным способом защиты от CoViD-19 и других инфекционных заболеваний является вакцинация.