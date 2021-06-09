Глава центра Гамалеи раскрыл причину летнего роста заболеваемости ковидом
По его мнению, россиянам необходимо прививаться, поскольку вакцинированные переносят болезнь в лёгкой форме.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Летом люди активнее стали общаться и чаще перемещаться, поэтому возросло число заболевших ковидом. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", — объяснил свою точку зрения Гинцбург.
По словам директора НИЦ имени Гамалеи, привитые граждане переносят болезнь в лёгкой форме. Поэтому он посоветовал россиянам активно прививаться. Это позволит защитить себя и окружающих.
Ранее Александр Гинцбург опроверг информацию о том, что НИЦ имени Гамалеи якобы использует куриные яйца для производства вакцины от коронавируса "Спутник V".
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