Глава центра Гамалеи раскрыл причину летнего роста заболеваемости ковидом

Летом люди активнее стали общаться и чаще перемещаться, поэтому возросло число заболевших ковидом. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", — объяснил свою точку зрения Гинцбург.

По словам директора НИЦ имени Гамалеи, привитые граждане переносят болезнь в лёгкой форме. Поэтому он посоветовал россиянам активно прививаться. Это позволит защитить себя и окружающих.