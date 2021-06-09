Следствие по делу MH17 отклонило показания свидетелей о пуске ракеты из зоны ВСУ перед крушением "боинга"

Совместная следственная группа (ССГ), которая проводила расследование по делу о крушении малайзийского "боинга", следовавшего рейсом MH17, отклонила показания двух свидетелей, якобы видевших пуск ракеты из зенитного ракетного комплекса "Бук" в сторону самолёта со стороны населённого пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом на сегодняшних слушаниях сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

Как известно, 7 июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении рейса MH17. Так, на этой неделе суд обсуждает связанные с расследованием общие вопросы и материалы, среди которых данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.

"В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года. Это украинские беженцы из Снежного, которые сейчас живут в РФ. Оба сделали одинаковые показания, что 17 июля 2014 года в 17:20 видели запуск ракеты со стороны Амвросиевки, где находилась украинская армия. Следственная группа отвергла эти показания, потому что эта зона слишком далека от точки, где самолёт пропал с радаров", — пояснила Керстенс-Фокенс.

По словам судьи, ССГ выяснила, что максимальный радиус полёта ракеты "Бук" составляет 36 километров.

Как ранее сообщал Лайф, на суде по делу MH17 впервые озвучили показания свидетелей ракетного пуска перед крушением "боинга". Так, восемь человек сообщили, что видели или слышали пуск ракеты в небе. При этом трое утверждали, что находились в районе пуска снаряда. Особенно важным стал свидетель, который видел военную машину с ракетами.