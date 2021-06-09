НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского

Стримера подозревают в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело. Поводом стала песня, исполненная им во время трансляции.

9 июня, 10:33
<p>Юрий Хованский. Фото © VK / <a href="https://vk.com/hovan?z=photo1770436_456241879/album1770436_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Хованский</a></p>

Юрий Хованский. Фото © VK / Юрий Хованский

Друзья Юрия Хованского, задержанного накануне в Санкт-Петербурге, — блогеры Кузьма (Никита Гридин) и Юлик (Юлий Онешко) — прокомментировали ситуацию в разговоре с Лайфом.

"Много людей мне написали в личку с вопросами про ситуацию, которая произошла с Юрием. Честно говоря, я не знаю, как это комментировать. Конечно, я надеюсь, что всё разрешится и обойдётся максимум штрафом или вообще ничем не обойдётся", — рассказал нам Кузьма.

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

Блогер отметил, что считает произошедшее с Хованским "каким-то недоразумением", и выразил надежду, что "с ним просто поговорят". Он добавил, что переживает за Юрия и хочет, чтобы с ним "всё было хорошо".

"Каким бы Юра ни был человеком, надеюсь, что за свою бесчеловечную песню-провокацию как за ошибку молодости он расплатится штрафом и публичными извинениями, а не восемью годами тюрьмы", — сказал Юлик.

"Это из-за этой песни": Опубликовано видео задержания блогера Юрия Хованского

"Это из-за этой песни": Опубликовано видео задержания блогера Юрия Хованского

Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вчера вечером по подозрению в призывах к террористической деятельности. В его квартире прошли обыски. Поводом стала песня, исполненная стримером во время онлайн-трансляции. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Василий Власов, который в беседе с Лайфом отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания своего помощника. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Позднее Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину. Согласно экспертному заключению, исполненное блогером произведение содержит "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности". Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма": Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину

сегодня в 09:29

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

сегодня в 09:08

"Люди несерьёзно относятся": Эпидемиолог Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом

сегодня в 11:52

СК призвал МВД и Минтранс ускорить разработку правил использования электросамокатов

сегодня в 11:41

Бывший игрок "Ротора" пойман на краже джойстика от Sony Playstation

сегодня в 11:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1