Друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского
Стримера подозревают в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело. Поводом стала песня, исполненная им во время трансляции.
Юрий Хованский. Фото © VK / Юрий Хованский
Друзья Юрия Хованского, задержанного накануне в Санкт-Петербурге, — блогеры Кузьма (Никита Гридин) и Юлик (Юлий Онешко) — прокомментировали ситуацию в разговоре с Лайфом.
"Много людей мне написали в личку с вопросами про ситуацию, которая произошла с Юрием. Честно говоря, я не знаю, как это комментировать. Конечно, я надеюсь, что всё разрешится и обойдётся максимум штрафом или вообще ничем не обойдётся", — рассказал нам Кузьма.
Блогер отметил, что считает произошедшее с Хованским "каким-то недоразумением", и выразил надежду, что "с ним просто поговорят". Он добавил, что переживает за Юрия и хочет, чтобы с ним "всё было хорошо".
"Каким бы Юра ни был человеком, надеюсь, что за свою бесчеловечную песню-провокацию как за ошибку молодости он расплатится штрафом и публичными извинениями, а не восемью годами тюрьмы", — сказал Юлик.
Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вчера вечером по подозрению в призывах к террористической деятельности. В его квартире прошли обыски. Поводом стала песня, исполненная стримером во время онлайн-трансляции. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Василий Власов, который в беседе с Лайфом отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания своего помощника. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Позднее Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину. Согласно экспертному заключению, исполненное блогером произведение содержит "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности". Возбуждено уголовное дело.
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