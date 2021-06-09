Друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского

Друзья Юрия Хованского, задержанного накануне в Санкт-Петербурге, — блогеры Кузьма (Никита Гридин) и Юлик (Юлий Онешко) — прокомментировали ситуацию в разговоре с Лайфом.

"Много людей мне написали в личку с вопросами про ситуацию, которая произошла с Юрием. Честно говоря, я не знаю, как это комментировать. Конечно, я надеюсь, что всё разрешится и обойдётся максимум штрафом или вообще ничем не обойдётся", — рассказал нам Кузьма.

Блогер отметил, что считает произошедшее с Хованским "каким-то недоразумением", и выразил надежду, что "с ним просто поговорят". Он добавил, что переживает за Юрия и хочет, чтобы с ним "всё было хорошо".

"Каким бы Юра ни был человеком, надеюсь, что за свою бесчеловечную песню-провокацию как за ошибку молодости он расплатится штрафом и публичными извинениями, а не восемью годами тюрьмы", — сказал Юлик.