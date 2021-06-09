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Россиянка зарезала отца за то, что он ел суп прямо из кастрюли

Тело пенсионера нашли 6 июня. Сейчас подозреваемая в расправе жительница Архангельской области задержана.

9 июня, 10:28

Фото © Pixabay

В Архангельской области задержали 36-летнюю женщину за убийство собственного отца. Как сообщает региональное СУ СКР, причиной расправы стала кастрюля с супом.

"В ходе допроса она пояснила следователю, что поссорилась с отцом из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. Во время словесной перепалки женщина нанесла ему удар ножом в спину. В содеянном раскаивается", — сказано в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанной.

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А ранее стало известно о жестокой расправе под Оренбургом: тело 22-летней женщины нашли в лесу, только когда её друг сознался в жестоком убийстве. Девушку несколько дней искали спасатели, волонтёры и даже водолазы, но результата удалось добиться только после допроса подозреваемого.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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