Россиянка зарезала отца за то, что он ел суп прямо из кастрюли

В Архангельской области задержали 36-летнюю женщину за убийство собственного отца. Как сообщает региональное СУ СКР, причиной расправы стала кастрюля с супом.

"В ходе допроса она пояснила следователю, что поссорилась с отцом из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. Во время словесной перепалки женщина нанесла ему удар ножом в спину. В содеянном раскаивается", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанной.