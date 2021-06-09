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Первая страна в мире признала биткоин как официальную валюту

Теперь с его помощью граждане республики смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных транзакций будет использоваться доллар США.

9 июня, 10:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Парламент Сальвадора принял закон, согласно которому криптовалюта биткоин отныне будет считаться официальным платёжным средством в стране. Об этом сообщается на странице Законодательной ассамблеи республики в "Твиттере".

"62 голосами заседание законодательного собрания одобрило законопроект, в соответствии с которым Сальвадор принимает биткоин в качестве легальной валюты", — указано в сообщении.

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В документе указано, что биткоин станет самодостаточным платёжным средством, с помощью которого можно будет оплачивать налоги, приобретать различные товары и услуги. В то же время в качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться доллар США.

Как стало известно, президент республики Найиб Букеле направил в парламент соответствующий законопроект. Таким образом, Сальвадор стал первой в мире страной, которая закрепила за биткоином статус официальной валюты.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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