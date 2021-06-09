Первая страна в мире признала биткоин как официальную валюту

Парламент Сальвадора принял закон, согласно которому криптовалюта биткоин отныне будет считаться официальным платёжным средством в стране. Об этом сообщается на странице Законодательной ассамблеи республики в "Твиттере".

"62 голосами заседание законодательного собрания одобрило законопроект, в соответствии с которым Сальвадор принимает биткоин в качестве легальной валюты", — указано в сообщении.

В документе указано, что биткоин станет самодостаточным платёжным средством, с помощью которого можно будет оплачивать налоги, приобретать различные товары и услуги. В то же время в качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться доллар США.

Как стало известно, президент республики Найиб Букеле направил в парламент соответствующий законопроект. Таким образом, Сальвадор стал первой в мире страной, которая закрепила за биткоином статус официальной валюты.