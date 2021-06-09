Первая страна в мире признала биткоин как официальную валюту
Теперь с его помощью граждане республики смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных транзакций будет использоваться доллар США.
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Парламент Сальвадора принял закон, согласно которому криптовалюта биткоин отныне будет считаться официальным платёжным средством в стране. Об этом сообщается на странице Законодательной ассамблеи республики в "Твиттере".
"62 голосами заседание законодательного собрания одобрило законопроект, в соответствии с которым Сальвадор принимает биткоин в качестве легальной валюты", — указано в сообщении.
В документе указано, что биткоин станет самодостаточным платёжным средством, с помощью которого можно будет оплачивать налоги, приобретать различные товары и услуги. В то же время в качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться доллар США.
Как стало известно, президент республики Найиб Букеле направил в парламент соответствующий законопроект. Таким образом, Сальвадор стал первой в мире страной, которая закрепила за биткоином статус официальной валюты.
Ранее мы писали, что аналитик предрёк взлёт биткоина до 100 тысяч долларов. По мнению Владимира Мошкина, новая мощная волна роста курса криптовалюты "перекроет все предыдущие рекорды".
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