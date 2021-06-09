В РСТ спрогнозировали возобновление авиасообщения с Турцией с июля
По словам вице-президента организации Юрия Барзыкина, республику для россиян откроют не только из-за улучшения санитарной обстановки, но и по экономическим причинам.
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Россия возобновит авиасообщение с Турцией уже в июле, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
"По Турции было заявлено руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, что в ближайшее время авиасообщение восстановится. Мы планируем, что с июля полётные программы будут восстанавливаться", — сказал Барзыкин журналистам.
По мнению вице-главы РСТ, Турцию для россиян откроют не только из-за улучшения санитарной обстановки, но и по экономическим причинам. Он пояснил, что порядка 500 тысяч российских туристов, которые купили путёвки, но из-за пандемии не смогли отдохнуть в прошлом году, до сих пор ещё ждут отдыха. А реализовать все туры этой осенью будет весьма непросто, считает Барзыкин.
Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.
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