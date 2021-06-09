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Четверо работников пострадали при взрыве на угольном разрезе в Бурятии

Один из них получил тяжёлые травмы, остальные — лёгкой и средней степени тяжести. Пострадавших направили в местную ЦРБ.

9 июня, 10:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Бурятии во время работ на Тугнуйском угольном разрезе произошёл взрыв в скважине. Предварительно, пострадало четыре человека, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент случился во время подготовки ко взрыву на Олонь-Шибирском месторождении. Один из пострадавших получил тяжёлые травмы, остальные — лёгкой и средней степени тяжести. Их направили в Мухоршибирскую ЦРБ.

В погоне за выполнением плана: Лайф узнал о нарушениях на бурятской шахте, где при взрыве погиб рабочий

В погоне за выполнением плана: Лайф узнал о нарушениях на бурятской шахте, где при взрыве погиб рабочий

Ранее Лайф рассказывал о трагедии на золотодобывающей шахте в Бурятии. Инцидент произошёл в Окинском районе 3 июня. В результате самопроизвольной детонации взрывчатки погиб один рабочий. Лайф публиковал фото с места происшествия.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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