Четверо работников пострадали при взрыве на угольном разрезе в Бурятии

В Бурятии во время работ на Тугнуйском угольном разрезе произошёл взрыв в скважине. Предварительно, пострадало четыре человека, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент случился во время подготовки ко взрыву на Олонь-Шибирском месторождении. Один из пострадавших получил тяжёлые травмы, остальные — лёгкой и средней степени тяжести. Их направили в Мухоршибирскую ЦРБ.