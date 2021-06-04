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В погоне за выполнением плана: Лайф узнал о нарушениях на бурятской шахте, где при взрыве погиб рабочий

Оказалось, что у сотрудника не было прав закладывать взрывчатку, однако на это там закрывают глаза из-за требований начальства.

4 июня, 11:24

Фото © LIFE

В день трагедии на золотодобывающей шахте в Бурятии вообще не должно было проводиться взрывных работ. Об этом, как сообщил источник Лайфа, на допросе рассказал генеральный директор рудника.

Выяснилось, что 3 июня в плане стояли лишь работы по бурению. Кроме того, факт передачи рабочему взрывчатки не был зафиксирован в ведомости. Как оказалось, так вышло потому, что взрывчатые материалы он получил от коллег из ночной смены.

Взорвалось раньше времени: Лайф узнал подробности ЧП на руднике в Бурятии, где завалило рабочего

Взорвалось раньше времени: Лайф узнал подробности ЧП на руднике в Бурятии, где завалило рабочего

Один из взрывников рассказал следователям, что руководство рудника ставит задачу делать по пять взрывов за смену, однако физически можно успеть выполнить только два. Из-за этого оставшиеся три взрыва делают другие рабочие, хотя закладывать взрывчатку у них прав нет. Таким образом, на предприятии пытаются поддерживать выполнение плана по добыче золота, добавил источник Лайфа.

Напомним, инцидент произошёл в Окинском районе 3 июня. В результате самопроизвольной детонации взрывчатки погиб один рабочий. Лайф публиковал фото с места происшествия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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