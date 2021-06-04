В погоне за выполнением плана: Лайф узнал о нарушениях на бурятской шахте, где при взрыве погиб рабочий
Оказалось, что у сотрудника не было прав закладывать взрывчатку, однако на это там закрывают глаза из-за требований начальства.
Фото © LIFE
В день трагедии на золотодобывающей шахте в Бурятии вообще не должно было проводиться взрывных работ. Об этом, как сообщил источник Лайфа, на допросе рассказал генеральный директор рудника.
Выяснилось, что 3 июня в плане стояли лишь работы по бурению. Кроме того, факт передачи рабочему взрывчатки не был зафиксирован в ведомости. Как оказалось, так вышло потому, что взрывчатые материалы он получил от коллег из ночной смены.
Один из взрывников рассказал следователям, что руководство рудника ставит задачу делать по пять взрывов за смену, однако физически можно успеть выполнить только два. Из-за этого оставшиеся три взрыва делают другие рабочие, хотя закладывать взрывчатку у них прав нет. Таким образом, на предприятии пытаются поддерживать выполнение плана по добыче золота, добавил источник Лайфа.
Напомним, инцидент произошёл в Окинском районе 3 июня. В результате самопроизвольной детонации взрывчатки погиб один рабочий. Лайф публиковал фото с места происшествия.
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