Госдума в окончательном чтении приняла поправки о запрете публичного отождествления роли СССР и Германии в ВОВ
Согласно документу, запрещается также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов и гуманитарной миссии Союза при освобождении стран Европы. Инициатива была внесена во исполнение поручения президента РФ.
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Государственная дума России приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которые запрещают публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Запрещается в Интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси", — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно документу, запрещается отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза при освобождении европейских стран. Отмечается, что инициатива была внесена во исполнение поручения российского лидера Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, который состоялся в октябре 2020 года.
Ранее Лайф рассказывал, что СКР возбудил дела о попытках разместить фото нацистов на сайте "Бессмертного полка". Фигурантами стали граждане Украины и жители нескольких регионов России. Расследование ведётся по статье 354 УК РФ "Реабилитация нацизма".
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