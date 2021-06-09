Госдума в окончательном чтении приняла поправки о запрете публичного отождествления роли СССР и Германии в ВОВ

Согласно документу, запрещается также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов и гуманитарной миссии Союза при освобождении стран Европы. Инициатива была внесена во исполнение поручения президента РФ.

Государственная дума России приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которые запрещают публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Запрещается в Интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно документу, запрещается отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза при освобождении европейских стран. Отмечается, что инициатива была внесена во исполнение поручения российского лидера Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, который состоялся в октябре 2020 года.