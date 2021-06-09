Мужчина, расстрелявший судебных приставов в Адлере, попал на видео очевидцев. Видео © Соцсети

Мужчина, расстрелявший судебных приставов в Адлере, задержан и доставлен в отдел полиции. Об этом Лайфу рассказал источник.

Им оказался местный житель, 60-летний Вартан К. Как утверждает источник, в производстве приставов находились материалы о сносе магазина мужчины. Решение было принято судом, однако он категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. К слову, ружьё, из которого он стрелял, зарегистрировано не было.

По нашим данным, помимо незаконной постройки на мужчине висят около 200 тысяч рублей долгов. А также ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение правил и сроков хранения оружия, строительство без разрешения, а также самоуправство.