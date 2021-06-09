Ждал их всю ночь: В Адлере задержали мужчину, расстрелявшего приставов
Ружьё, из которого были совершены убийства, не зарегистрировано. Конфликт случился из-за решения о сносе магазина подозреваемого.
Мужчина, расстрелявший судебных приставов в Адлере, попал на видео очевидцев. Видео © Соцсети
Мужчина, расстрелявший судебных приставов в Адлере, задержан и доставлен в отдел полиции. Об этом Лайфу рассказал источник.
Им оказался местный житель, 60-летний Вартан К. Как утверждает источник, в производстве приставов находились материалы о сносе магазина мужчины. Решение было принято судом, однако он категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. К слову, ружьё, из которого он стрелял, зарегистрировано не было.
По нашим данным, помимо незаконной постройки на мужчине висят около 200 тысяч рублей долгов. А также ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение правил и сроков хранения оружия, строительство без разрешения, а также самоуправство.
Напомним, как ранее сообщал Лайф, сегодня утром в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на адрес по улице Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь.
Лента новостей
"Подали так, будто ГИБДД выступает за тотальный геноцид автомобилистов": Шкуматов объяснил идею о снижении скорости до 30 км/ч на городских улицах
сегодня в 09:49
Сбербанк рассказал о новом виде мошенничества — "терпеливом"
сегодня в 09:49
Дума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия
сегодня в 09:41
Комментариев: 0