"Он может и на заборе канцлера Германии написать что-то нехорошее": Экс-депутат Рады на примере посла в Берлине озвучил главную украинскую беду
По словам Журавко, Киев может "успокоиться", если немецкая сторона призовёт ответить за оскорбления, унижения и лексику, недостойную дипломатов.
Фото © Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire
После Майдана Украиной стали управлять люди, которые не несут ответственности за свои слова. А всё это является последствием политики Евросоюза. Таким мнением с РИА ФАН поделился бывший депутат Верховной рады, политик Алексей Журавко, комментируя заявление посла Незалежной в Германии Андрея Мельника об отсутствии военной поддержки Киева со стороны Берлина. ФРГ, по мнению дипломата, должна помочь Украине "вернуть" Крым, поскольку это якобы её моральный долг, происходящий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию".
"Больные люди, которые пришли на Украине во власть после Майдана, никогда не несли ответственность за свои слова. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день Мельник зайдёт в здание МИД Германии и кому-то просто-напросто чем-то голову разобьёт. Он может и на заборе канцлера Германии Ангелы Меркель написать какие-нибудь нехорошие слова. Это последствия того, что натворила Европа", — отметил политик.
По словам Журавко, Германия вместе с Францией и Польшей поддерживали события на Майдане, поэтому украинские политики позволяют себе произносить разные вещи при общении с ними. Такое может прекратиться, лишь когда Берлин призовёт Киев к ответственности за сказанное.
"Когда Германия призовёт ответить за такие оскорбления, унижения и недипломатическую лексику, накажет украинского посла, то тогда Киев, может, и успокоится. Это беда сегодняшней Украины", — подчеркнул Журавко.
Ранее украинский дипломат Андрей Мельник обратился к Германии с просьбой разрешить его представителям присутствовать на консультациях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2". Он отметил, что если иностранные партнёры достигнут соглашения "за счёт Украины", это обернётся катастрофой — в том числе для взаимного доверия.
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