"Он может и на заборе канцлера Германии написать что-то нехорошее": Экс-депутат Рады на примере посла в Берлине озвучил главную украинскую беду

По словам Журавко, Киев может "успокоиться", если немецкая сторона призовёт ответить за оскорбления, унижения и лексику, недостойную дипломатов.