Несерьёзное отношение населения к коронавирусу провоцируют подъём заболеваемости. Об этом в беседе с Лайфом рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Люди сейчас очень несерьёзно относятся к этой эпидемии, маски не носят или носят их для видимости на рту или подбородке. Дистанцирования нет. Чтобы избежать всплесков, необходимо вакцинироваться, тогда можно жить более свободной жизнью", — отметил эпидемиолог.

Альтштейн добавил, что вакцинация в России идёт замедленными темпами и пока число привитых граждан не считается достаточным для формирования коллективного иммунитета.