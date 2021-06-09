"Люди несерьёзно относятся": Эпидемиолог Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом
Чтобы избежать всплесков активности вируса, необходимо вакцинироваться, напомнил специалист. Тогда можно жить более свободной жизнью.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Несерьёзное отношение населения к коронавирусу провоцируют подъём заболеваемости. Об этом в беседе с Лайфом рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Люди сейчас очень несерьёзно относятся к этой эпидемии, маски не носят или носят их для видимости на рту или подбородке. Дистанцирования нет. Чтобы избежать всплесков, необходимо вакцинироваться, тогда можно жить более свободной жизнью", — отметил эпидемиолог.
Альтштейн добавил, что вакцинация в России идёт замедленными темпами и пока число привитых граждан не считается достаточным для формирования коллективного иммунитета.
Напомним, сегодня в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом: в Москве выявили 4124 инфицированных, а в целом по стране эта цифра поднялась до 10 407 — впервые с начала марта. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал этот рост с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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