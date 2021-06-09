НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Люди несерьёзно относятся": Эпидемиолог Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом

Чтобы избежать всплесков активности вируса, необходимо вакцинироваться, напомнил специалист. Тогда можно жить более свободной жизнью.

9 июня, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук </p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Несерьёзное отношение населения к коронавирусу провоцируют подъём заболеваемости. Об этом в беседе с Лайфом рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Люди сейчас очень несерьёзно относятся к этой эпидемии, маски не носят или носят их для видимости на рту или подбородке. Дистанцирования нет. Чтобы избежать всплесков, необходимо вакцинироваться, тогда можно жить более свободной жизнью", — отметил эпидемиолог.

Эпидобстановка ухудшается: В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

Эпидобстановка ухудшается: В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

Альтштейн добавил, что вакцинация в России идёт замедленными темпами и пока число привитых граждан не считается достаточным для формирования коллективного иммунитета.

Напомним, сегодня в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом: в Москве выявили 4124 инфицированных, а в целом по стране эта цифра поднялась до 10 407 — впервые с начала марта. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал этот рост с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна

сегодня в 11:30

Вирусолог оценил угрозу появления ковида-26 и ковида-32

31 мая, 14:08

Эпидобстановка ухудшается: В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

сегодня в 10:59

Путин дал старт запуску Амурского газоперерабатывающего завода

сегодня в 11:53

СК призвал МВД и Минтранс ускорить разработку правил использования электросамокатов

сегодня в 11:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1